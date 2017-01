Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazıları, olaylar karşısındaki tavrını teröristin kimliğine ve ideolojisine bakarak belirliyor. Babamızın oğlu olsa eğer vatan haini ise bunu bizim hemen duyurmamız lazım, bildirmemiz lazım." dedi.



Erdoğan, Şanlıurfa Valiliğinin Nevali Otel'de düzenlediği sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerini buluşturan yemekte yaptığı konuşmada, terörün huzura, birlik ve beraberliğe saldırılırken, ekonomiyle de insanların sofrasındaki ekmeğe, ülkenin yatırımlarına ve hedeflerine hücum edildiğini söyledi.



Son yıllarda yaşanan her büyük hadisenin ekonomi ayağıyla kurgulandığına dikkati çeken Erdoğan, Gezi olaylarında kaos çıkaranların aynı zamanda ekonomiyi durdurma çağrısı da yaptıklarını hatırlattı.



Erdoğan, 17-15 Aralık'ta ve darbe girişiminde kendisi ve ailesinin yanı sıra ülkenin büyük projelerini yürüten iş adamlarının da hedef alındığını, her seçim döneminde de ekonomiyle ilgili olumsuz hava pompalamanın rutin bir eylem haline dönüştüğünü belirtti.



Bölücü terör örgütünün çukur eylemleri başta olmak üzere her fırsatta başvurduğu yöntemin de ticari hayatı, ekonomiyi, yatırımları durdurmak olduğunun altını çizen Erdoğan, bunlara pirim vermediklerini, 15 Temmuz darbe girişiminin sabahında dövizlerin Türk lirasına çevrilmesi çağrılarına, milletin olumlu cevap verdiğini anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir takım sıkıntılar yaşandığını ancak yeniden umut verilen bir döneme girişin işaretlerinin de görülmeye başlandığını aktararak, "İhracatımızdaki gerileme eğilimi durdu. Yeniden yükseliş trendine girdik. Aralık 2016 ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artmış olması bunun ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Şanlıurfa'daki otellerin doluluk oranlarının da artacağına olan inancını dile getiren Erdoğan, bunun alt yapısı için bazı adımların atıldığını ve atılacağını vurguladı.



Şanlıurfa'nın turizmde patlama yapması gereken önemli merkezlerden biri olduğuna değinen Erdoğan, özellikle inanç ve kültür turizminde Şanlıurfa'nın bir çekim alanı olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak'taki olayların durulması ve Türkiye'deki terör eylemlerinin sona ermesiyle Türkiye'nin yeniden 2023 hedeflerine odaklanma imkanı bulacağını ifade etti.



Hem uluslararası yatırımcıların, hem de Türk iş adamlarının tereddüt dönemini geride bırakıp süratle yatırım hamlesine başlayacakları konusunda oldukça güçlü işaretler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Türkiye son yıllarda yaşadığı o kuşatılmışlık halini, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlattığı seri atılımlarla büyük ölçüde kırmıştır. Artık siyasi konularla birlikte ekonomik meselelerde de çok daha güçlü bir şekilde masaya oturma imkanına sahibiz." diye konuştu.



Hükümetin, fırsatları değerlendirebilmek için yatırımcılara, iş adamlarına, esnaf ve sanatkarlar ile girişimcilere tarihin en büyük desteklerini sağladığını dile getiren Erdoğan, Şanlıurfa'nın da bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını söyledi.



Şanlıurfa için komşularının durumlarının en iyi örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, yarın Başbakan Binali Yıldırım'ın beraberinde bir heyetle Irak'a gideceğini hatırlattı.



Erdoğan, gerek Irak Başbakanı ve heyetiyle, gerekse Erbil'de yapılacak görüşmelerin, orada da Türkiye ile olan turizm hareketlenmesini farklı bir şekilde ateşleyeceğine inandığını belirtti.



-"Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi güçlü tutalım"



Şanlıurfa'nın ekonomik potansiyeli, şehir halkının birikimleri ve gayretleri ile kenti çok kısa sürede ülkenin ilk 10'u arasına sokmaya yeterli olduğunun altını çizen Erdoğan, "Yeter ki şehrinizden terör belasını bugüne kadar nasıl uzak tuttuysanız, bundan sonra da uzak tutun, tutalım. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi güçlü tutalım, yeter ki buraya yatırım yapmak isteyenlere güven verelim, itimat telkin edelim. İnanın bana gerisi çok kolay gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Devletin teşvik, destek ve tahsisleriyle vatandaşın yanında olduğunu aktaran Erdoğan, yurt içi ve yurt dışında temas kurduğu iş adamlarıyla firmaları Şanlıurfa'ya yönlendirme konusunda her türlü gayreti göstermekten memnuniyet duyduğunu söyledi.



Kendisini dinleyenlere, "Sizden ricam; ne olur sahayı temizleyelim, terör örgütlerini lütfen buralara asla sokmayalım." şeklinde seslenen Erdoğan, "Yetişmiş insan kaynağı meselesini çözmek için gereken adımları hep beraber atalım. Açık konuşacağım, siz üzerinize düşenleri yapın, gerisini bize bırakın." dedi.



"Teröristi bulacak ve etkisiz hale getirecek olan istihbaratçıdır, askerdir, polistir, korucudur"



Teröristle mücadelenin, kuşkusuz, öncelikli olarak güvenlik kuvvetlerinin vazifesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Teröristi bulacak ve etkisiz hale getirecek olan istihbaratçıdır, askerdir, polistir, korucudur. Ama terörle mücadele, medyadan üniversiteye, siyasi partilerden gönüllü kuruluşlara, ailelerden kanaat önderlerine kadar tüm toplumun ortak görevidir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, her hafta muhtarlarla yaptığı toplantılarda, onlara da "Muhtar nedir? Mahallesine köyüne sahip çıkandır. Mahallenize, köyünüze böyle garip tipler geldiği zaman bunu hemen güvenlik teşkilatlarımıza bildireceksiniz." dediğini anımsattı.



Erdoğan, sözlerini söyle sürdürdü:



"İstihbaratın en önemlisi teknik istihbarat değildir, en önemlisi insani istihbarattır ve bu konuda muhtarlarımız, bu konuda vatandaşımız eğer bunu bildirirse, o zaman güvenlik güçlerimizin işi de o denli kolay olacaktır. Terörün kökünü kurutmak istiyorsak öncelikle kimden gelirse gelsin terör eylemlerini lanetlemeli, bunlara karşı ilkeli ve tutarlı bir duruş sergilemeliyiz. Bu konuda tabii çok ciddi sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Bazıları olaylar karşısındaki tavrını teröristin kimliğine ve ideolojisine bakarak belirliyor. Babamızın oğlu olsa, eğer vatan haini ise bunu bizim hemen duyurmamız lazım, bildirmemiz lazım."



"Kardeşlik ve barış ortamını zedeleyemediler"



En büyük sevdalarının "vatan" ve "din" olduğunu ifade eden Erdoğan, yola vatana ihanet etmeyenlerle devam edeceklerini ama vatana ihanet edenleri de hemen ilgili mercilere bildirerek, gereğini yapacaklarını vurguladı.



Erdoğan, "Bizi devamlı tehdit ediyorlar, edecekler, bu onların görevi. Olabilir. Ölümle ilgili bizim elimizde bir senet var mı? Trafikte, araçla giderken bakıyorsunuz bir kaza. Öyle mi? Bir otobüs bir kaza yaptığı zaman en azından 30-40 kişi ölüyor. Ne diyorlar? Trafik kazası... Bu olaylarda da bu tür şeyler oluyor mu? Oluyor. O zaman farklı feryatlar başlıyor. Halbuki burada bir mükafat var. Vatan yolunda, Allah yolunda bir şehadet var." diye konuştu.



Buradaki hassasiyetin çok iyi korunması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Terörist bombayı patlatıyor, gerisini de kalemiyle, klavyesiyle, manşetiyle, mikrofonuyla, siyasetçisiyle, sivil toplum kuruluşuyla bu çevreler getiriyor. Bunun için biz bir yandan ülkemiz içinde ve dışında teröristle mücadele ederken aynı zamanda Türkiye gemisini batırmaya çalışan bu kesimlerin, bu vatansızlar güruhunun fitneleriyle de uğraşıyoruz. Hamdolsun, bugüne kadar milletimizi birbirine düşürmeyi başaramadılar. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye'nin dört bir yanında hakim olan kardeşlik ve barış ortamını zedeleyemediler. İnşallah biz uyanık olduğumuz müddetçe kavga yerine dayanışmayı, kin ve nefret yerine muhabbeti ikamet ettiğimiz sürece de muvaffak olamayacaklar. Sizlerin, devletinizin, milletinizin yanında olduğunuzu biliyorum. Önümüzdeki dönemde bu konuda sizlerden çok daha fazla gayret bekliyoruz."



Açılışını yaptıkları eser ve hizmetlerin Şanlıurfa için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, emeği geçenleri tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiliğin düzenlediği yemeğin ardından, AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Seyit Eyüpoğlu'nu evinde ziyaret etti.



(Bitti)