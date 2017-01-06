Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar." dedi.



Erdoğan, Şanlıurfa Valiliğinin Nevali Otel'de düzenlediği sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerini buluşturan yemekte yaptığı konuşmada, savaşta katledilen masumları gördükçe insanlık için umutlarını yitirenlerin, yardım isteyen insanları kapılarından kovanların mazluma nasıl sahip çıkıldığını, Şanlıurfa'ya bakıp görmelerini istedi.



Böyle vefakar bir milletin evladı ve böyle büyük bir ülkenin Cumhurbaşkanı olduğu için daima "şeref" duyduğunu dile getiren Erdoğan, Suriyelileri bağrına basan Şanlıurfalılara da teşekkür etti.



Gösterilen fedakarlıkları ve sıkıntıları çok iyi bildiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah bir adım daha atıyoruz. Bu gelen Suriyeli, Iraklı, kamplarda, kampların dışında... Bunlar içerisinde şu anda İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bu çalışmayla bunların bir kısmını bütün incelemeler yapıldıktan sonra vatandaşlığımıza da alacağız. Çünkü bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var, mühendisler var, avukatlar var, doktorlar var, vesaire vesaire. Bunlardan istifade edelim. Sağda solda kaçak olarak çalışmaktansa vatandaşımız olarak, bu milletin bir evladı olarak çalışsınlar. Dolayısıyla kimse birbirine şüpheci gözle, nazarla bakmasın istiyoruz. Şu anda İçişleri Bakanlığımız inşallah bu adımı atmaya hazır vaziyette." diye konuştu.



"Dayanma gücümüzü kırmaya çalışıyorlar"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada ortaya koyduğu liderliğin birilerini rahatsız ettiğine değinerek, son 3 yıldır arka arkaya yaşanan sıkıntıların bu rahatsızlığın eseri olduğunu dile getirdi.



Karşılarındaki güçlerin ellerindeki tüm imkanları devreye sokmaktan çekinmediklerini vurguşayan Erdoğan, "Öyle ki FETÖ gibi 10 yıllardır özenle besledikleri ve gizledikleri ihanet örgütlerini dahi alenen üzerimize salıyorlar. Gezi olayları, 17-25 Aralık, yargı, emniyet, darbe girişimi, çukur eylemleri, terör olayları bu hadiselerin hepsinin de amacı Türkiye'yi hedeflerinden, iddialarından, milli politikalarından vazgeçirmektir." ifadelerini kullandı.



Konuşmasında, "Bir belediye kendi sorumluluk alanı içerisinde devletin iş makinalarıyla oralarda kanallar açar ve bu kanalları terör eylemleri için kullanırsa buna siz meşru olarak bakabilir misiniz" diye soran Erdoğan, evler arasında geçişi sağlamak için tüneller dahi açtıklarını, Batı'nın bunu gördüğü halde hala müdafaada bulunduğunu aktardı.



Kanalların içmesuyu, doğalgaz, kanalizasyon ve elektrik için açılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, birçok yerde içme suyu dahi olmadığını anlattı.



Bölgeye daha önce yaptığı ziyaretlerde, "İnsan bizim insanımız, bize oy vermiyor diye ayrımcılığa gitmeyelim" diyerek yaptıkları hizmetleri hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Ama onların kitabında onların anlayışında böyle bir şey yok. Adı ne olursa olsun, terör örgütlerini adeta bir koçbaşı gibi kullanarak dayanma gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye yerine, iç sorunlarıyla boğuşan, terörden başını kaldıramayan, istikrarsız bir ülke istiyorlar. Bunun için de kendini kullandırtmaya hazır kim varsa, hangi örgüt varsa hepsini tedavüle sürdüler. Soruyorum; milletimizin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin en güçlü zamanında hendekle, çukurla, bombayla hayatı insanlarımıza zehir edenleri başka kim harekete geçirmiş olabilir? Milletin kendilerine siyaset için verdiği yetkiyi kullanmak yerine gidip terör baronlarına kapı kulu olanlar, bu ihanetlerine başka ne gerekçe gösterebilirler? 40 yıldır himmet, hizmet, eğitim diyerek devlete sızan, milletin en kutsal değerlerini sömüren FETÖ'nün 248 insanımızın kanına girmesinin başka açıklaması olabilir mi? 2 bin 293 gazimizin F-16'larla, helikopterlerle, tanklarla, toplarla, modern silahlarla yaralanarak, gazi edilmesinin başka bir herhangi bir izahı olabilir mi?"



"Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ terör örgütüyle mücadele kılıfı" adı aldında bir başka terör örgütünün palazlandırılmasının kime ne faydası olduğunu sorarak, "DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun bu örgüte en büyük darbeyi vuran Türkiye'yi yalnız bırakmasını başka nasıl değerlendirebiliriz? İşte bugünkü gazetelerde okudum. Bir general Amerikalı açıklama yapıyor, 'DEAŞ'ı biz kurduk' diyor. Ben söylemiyorum, Amerikalı general söylüyor. Endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı anlıyorum. İşte PYD, işte YPG bunların arkasında kim var? Bunlara silahları kimler veriyor ve bunların hepsini de tescilli olarak muhattaplarıma söyledim." değerlendirmesinde bulundu.



Oyunun çok ince yapıldığına işaret eden Erdoğan, "Kimse güçlenen Türkiye'yi hazmedemiyor. Güçlü bir Türkiye'nin neler başarabileceğini çok iyi biliyorlar. İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, terör örgütleri ve ekonomik manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoyu kabul etmedik, etmeyeceğiz." dedi.



Geçtiğimiz 14 yılda hiç bir kazanımın kendilerine altın tepside sunulmadığını, bundan sonra da sunulmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Unutmayın, zaferin anahtarı sabırdır, sebat etmektir. Artık birkaç terör eylemiyle, birkaç manşetle hizaya sokulan bir Türkiye yok, o iş bitti. O geride kaldı, tarih oldu. Hamdolsun bugün hükümetine, devletine güvenen bir millet var, aleyhte propagandalar yapıldığı halde -huzurunuzda ben doğrusu- muhalefette Sayın Bahçeli'ye, hükümetine, devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle de teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Bugün vatandaşlarının güvenliği için hem ülke içinde hem de ülke sınırları dışında her türlü operasyonu icra eden güçlü bir Türkiye olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ve beraber olunduğunda kimlikler üzerinden bu topraklara ekilmeye çalışılan fitne tohumlarının asla boy veremeyeceğini söyledi.



Suriye ve Irak'taki ateşi Türkiye'ye taşımak isteyenlerin, dikkatli durulduğu takdirde emellerine ulaşamayacaklarına işaret eden Erdoğan, "Devlet ve hükümet olarak, elimizdeki tüm imkanları kullanarak, ülkemize kurulan tuzakları birer, birer Allah'ın izniyle boşa çıkarıyoruz. Sizlerden de bu sürece destek olmanızı bekliyorum. Hangi iddiayla, hangi söylemle, hangi sembolle karşınıza gelirse gelsin, hiçbir terör örgütünün Şanlıurfa'da değil, özellikle kendine alan açmasına, nefes almasına dahi fırsat vermeyin. Siz bunu başarırsınız." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere sahip çıkılması isteğinde de bulunarak, "Hiç bir evladımızın bu ihanet çetelerinin pençesine düşmesine müsaade etmeyelim. Devletimiz tüm imkanları sizler için, bu yavrularımız için seferber etmiştir. Bundan hiç endişeniz olmasın." şeklinde konuştu.



(Sürecek)