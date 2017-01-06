Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yıllardır aynı inanç için mücadele eden, aynı topraklar üzerinde, aynı bayrağın altında, hür yaşayan bir milletiz. Bu bölgede, asırlardır aynı gönül dilini konuşan, aynı istikamete bakan, sevinç ve tasada beraber olan bir kardeşler topluluğuyuz. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş bu milleti yıkabilecek hiçbir fani güç yoktur." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Valiliğinin Nevali Otel'de düzenlediği sivil toplum örgütleri temsilcileri ve kanaat önderlerini buluşturan yemekte yaptığı konuşmada, 1,5 yıl aradan sonra tekrar Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu bahtiyarlığı dile getirdi.



Bugün Rabia Meydanı'nda yapımı tamamlanan 58 ayrı eserin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, bu yatırımların hayırlı olmasını diledi.



Sağlıktan eğitime, toplu konuttan turizme, altyapı hizmetlerinden spora kadar birçok alanda Şanlıurfalıların hizmetine sunulan yatırımlara dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:



"Daha önce 200 yataklı bir devlet hastanesi varken bugün Eyyubiye'de 800 yataklı bir eğitim araştırma hastanesinin resmi açılışını yapmak suretiyle Şanlıurfa adeta bir sıçrama yapmış oldu. Çünkü biz Kanuni Sultan Süleyman'ın, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' ilkesinden hareketle, Devleti Aliye'yi bir sağlıklı nefese feda etmeyi hedefleyen devlet anlayışının mensuplarıyız. Şimdi de 14 yıllık süre içinde sağlığa çok büyük önem verdik. Önce 'eğitim' dedik, ardından 'sağlık' dedik, 'adalet ve emniyet' dedik ve akabinde ulaşımdı, enerjiydi, tarımdı bütün bunlara önem vermek suretiyle bir devlet politikası anlayışı belirledik."



"Şimdi de bir hedef belirledik." diyen Erdoğan, "800 yataklı bu hastane resmen artık hizmet veriyor, modern gerçekten Şanlıurfaya adeta sınıf atlattıracak bir eser. Ama biz bunu yeterli bulmadık, dedik ki, 'bir ikinci hastane daha.' Bu da benim Başbakan olmadan önce uluslararası camiayı belediye başkanı olarak dolaştığımda gördüğüm sağlıktaki bazı güzelliklerdi. 'Biz niye böyle birşey yapmayalım.' dedim o da şehir hastaneleri anlayışı vardı ve şehir hastaneleri ile ilgili adımları attık. Şanlıurfa'ya da dedik, bir tane bin 700 yataklı şehir hastanesi yapalım." ifadelerini kullandı.



Şanlıurfa'ya yapılacak şehir hastanesinin ihalesinin yapıldığını, müteahhidinin belirlendiğini dile getiren Erdoğan, eserin en geç üç yıl içinde tamamlanarak şehrin ve bölgenin hizmetine gireceğini kaydetti.



"Türkiye'nin dört bir yanını donattık"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bunlar bir inceliği gösteriyor, nedir o? Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor, insana değer veriyor. Yola çıktığımızda, 'Herşey insan için' demiştik, 'Herşey Türkiye için' demiştik. 'Herşey Türk için' demedik, 'Her şey Kürt için' demedik, 'Herşey Arap için, Laz için, şu için bu için' demedik. 'Herşey insan için' dedik, 'Herşey Türkiye için' dedik, yola böyle çıktık. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik, bu yola böyle çıktık. Bizim damarlarımızda bu anlayış var, bu anlayışla da bizler Türkiye'nin dört bir yanını donattık, donatıyoruz."



Bu ay içinde ilk şehir hastanesini Mersin'de açacaklarını ifade eden Erdoğan, ilk etapta 30 büyükşehirde şehir hastanelerini açacaklarını bildirdi.



"Tüm tehditlere rağmen dik durdunuz"



"Hakkın, adaletin, milli iradenin kardeşliğin yanında saf tutan Şanlıurfalı kardeşlerimiz için ne yapsak azdır." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son dönemdeki sağlam duruşundan dolayı Şanlıurfa'ya bizim vefa borcumuz var. Siz burada teröre prim vermediniz, teröristlere prim vermediniz. Tüm tehditlere rağmen dik durdunuz. 15 Temmuz gecesi 4 Şanlıurfalı kardeşimiz göğsünü kurşunlara siper ederken şehit oldu. İki Şanlıurfalı vatandaşımız da gazilik payesine ulaştı. En son Beşiktaş'taki kalleş saldırıda Şanlıurfalı polislerimiz Enes Çiçek, Mehmet Taş ve Süleyman Sorkut kardeşlerim şehit oldu. Onların mekanları zaten cennet, biz böyle inanıyoruz. Çünkü onlar, Rabbimin verdiği haberle, ne diyor? 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz.' Onlar ölmedi ki onlar diri ve sevgili Peygamberimize en yakın makamda onlar taltif ediliyor. Nedir o? Şehitlik makamı. Akif'in mısralarında 'Şüheda fışkırıcak toprağı sıksan şüheda / Canı, cananı bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyadan cüda' derken ilham kaynağı işte bu ayeti kerimedir."



Erdoğan, terörle mücadele başta olmak üzere, bayrak, bağımsızlık, vatan ve ezan için toprağa düşen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.



"Biz bu coğrafyada tesadüfen karşılaşmış bir topluluk değiliz." diyen Erdoğan, "Biz yıllardır aynı inanç için mücadele eden, aynı topraklar üzerinde, aynı bayrağın altında hür yaşayan bir milletiz. Bu bölgede asırlardır aynı gönül dilini konuşan, aynı istikamete bakan, sevinç ve tasada beraber olan bir kardeşler topluluğuyuz. Bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmiş bu milleti yıkabilecek hiçbir fani güç yoktur. Rabbimiz buyuruyor ya, 'Bünyan-ı mersus' diyor, bunlar birbirinin adeta dişli bir şekilde geçmiş, bunlar yıkılmaz." diye konuştu.



"Bu toprakların harcı yüzyıllardır işte bu muhabbetle yoğrulmuştur"



800 yıl önce yaşayan ve ilmi, irfanı, hikmetiyle Şanlıurfa'yı manevi olarak inşa eden Hayat Bin Kays El Harrani'nin, "Muhabbet marifetin ve hakka giden yolun en büyük nişanıdır. Baki olana ancak muhabbet ile kavuşulur" sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Öbür tarafta da ne diyor şair, 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl' diyor. Bu toprakların harcı yüzyıllardır işte bu muhabbetle yoğrulmuştur. Bu millet aslında aşık ve maşuk topluluğudur. Ama son dönemde birileri bunu kurcalamaya başladı. Aşkımızı çekemeyenler oldu, sevdamızı çekemeyenler oldu, bu muhabbetimizi çekemeyenler oldu. İstedikleri kadar çekemesinler asıkla maşukla ayrılmaz, Ferhat'la Şirin'in ayrılmadığı gibi." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)