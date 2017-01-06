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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'yı makamında ziyaret etti.

Erdoğan, Rabia Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından beraberinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve İçişler Bakanı Süleyman Soylu ile Şanlıurfa Valiliğine geçti.

Burada tören mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Vali Güngör Azim Tuna ile görüştü.

Basına kapalı görüşme 25 dakika sürdü.

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