Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Dergah Camisi'nde kıldı.



Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi.



Cuma namazını Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde kılan Erdoğan, namazın ardından ülkenin ve milletin birlik ve beraberliği için cemaate dua ettirdi.



Dergah Camisi'ndeki cuma namazı öncesinde verilen vaazda, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitler için dualar edildi.



Camiden ayrılan Erdoğan, yapımı tamamlanarak hizmete alınan eserlerin toplu açılış töreninin yapılacağı Rabia Meydanı'na geçti.



Şanlıurfa Valiliğini de ziyaret edecek Erdoğan, valiliğin organize ettiği akşam yemeğine katılacak.