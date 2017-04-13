Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, kimyasal silah kullanımının insanlığa karşı işlenen büyük bir suç olduğunu vurguladı. İki lider, söz konusu saldırının, bağımsız ve meşruiyeti tanınmış bir kurum olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından soruşturulmasını desteklediklerini belirtti.