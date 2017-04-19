Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rektör Bağ'ı Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 aydır vekil olarak görev yapan Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğüne atadı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından PAÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ı atadı.



9 aydır vekil olarak görev yapan Bağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı imzasıyla resmen rektör oldu. - DENİZLİ