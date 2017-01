Cumhurbaşkanı Erdoğan "Referandum" ve "Lav" Silahları ile İlgili Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının açılış törenine katıldı.



"PARLAMENTO GÜZEL BİR CEVAP VERDİ. ŞİMDİ MİLLETİM İNŞALLAH GERÇEK, NİHAİ KARARI VERECEK"



Burada konuşan Erdoğan, TBMM'den geçen anayasa teklifine ilişkin "Ne yaptınız ki diyenlere dün akşam parlamento güzel bir cevap verdi. Ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.



"PARLAMENTODAN GEÇTİKTEN VE ÖNÜME GELDİĞİ ZAMAN DA BEN PEŞİNEN SÖYLÜYORUM. ONAYLARIM"



Erdoğan, "Şu anda bir referandum sürecindeyiz. İnşallah bu referandum süreci de milletimizin kahir ekseriyetiyle ben inanıyorum ki neticeye ulaşacak bunun ardından da sizlerin bu talebi parlamentoda inanıyorum ki gündeme gelecektir. Parlamentodan geçtikten ve önüme geldiği zaman da ben peşinen söylüyorum. Ben bunu onaylarım. George, Hans ne der. Şu ne der. Bu ne der. Beni ilgilendirmez. Milletimin dediği beni ilgilendirir. İşte bu manzara güçlü Türkiye manzarasıdır. Yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır" dedi.



"İSTEDİKLERİ KADAR İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE AK PARTİ İL TEŞKİLATINA LAV SİLAHI İLE ATEŞ ETSİNLER"



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl binalarına düzenlenen lav silahlı saldırılara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların aşmasının yolu işte bu manzaradır. Toplu açılış ile verdiğimiz mesajlar, birlikteliktir. Ülkemizi terör, baskı, kuşatma ile ayak oyunları, riyakarlık, algı operasyonları ile sindirmek, huzursuz etmek isteyenleri bozacak olan manzara işte budur. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar Ak Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunu iyi bilsinler ki; bizler bu yola her şeyimizi koyduk" ifadelerini kullandı.



"ELLERİNDEKİ FİNANS İMKANLARINI SPEKÜLASYON ARAÇLARINI KULLANARAK BİZİ DİBE ÇEKMEYE ÇALIŞACAK"



Erdoğan, "Unutmayınız, onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz yaptığımız her yatırımla, attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütlerinin silahları ve bombalarıyla yakacak, yıkacak, biz ise inşa edeceğiz, ihya edeceğiz. Onlar ellerindeki finans imkanlarını spekülasyon araçlarını kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveyi zorlayacağız. Onlar öldürmenin yollarını arayacak, biz yaşatmanın çaresine bakacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkeye, millete zincir vurmak isteyen çok oldu. Ama hiçbiri de başaramadı. Bugün de Türkiye'yi terör örgütleri, ekonomik saldırılar ile uluslararası dayatmalar ile köşeye sıkıştırdıklarını sananlara karşı yeni bir istiklal mücadelesini başlattık sürdürüyoruz" diye konuştu.



"DÖKTÜĞÜMÜZ HER DAMLA KAN, BU TOPRAKLARIN VATAN OLDUĞU GERÇEĞİNİ PERÇİNLEYEN BİRER MIHTIR"



El Bab'ta 5 askerin şehit olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimiz var. Ama şehitler olmadan bu toprak vatan olmaz. Dün Suriye'de 5 şehidimiz var. 9 gazimiz var. Dün ki kahramanlar ile birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. İnancımıza göre şehitler ölmez. Onlar diridirler. Kimse şehitlerimiz için ölü demesinler. Onlar ruhları ile bizim yanımızdalar. Bizim görevimiz, bu mücadeleyi sonuna kadar vermektir. Toprağa verdiğimiz her şehit bedeni elbette yüreğimizin bir köşesini dağlıyor. Gazilerimizin yaşadığı acıları bir kenara bırakmamız mümkün değil. Döktüğümüz her damla kan, ter bu toprakların bize vatan olduğu gerçeğini perçinleyen birer çivi, mıhtır. Birer tapu belgesidir. 15 Temmuz'da darbecinin silahının karşısına cesaretle dikildiğinde orada kanını dökmeseydi. Genci, yaşlısı, kadını erkeği biz bugüne çıkabilir miydik? İstiklal Marşımızın şairinin dediğini sizler aynen yerine getirdiniz. Aynen yerine getirdiniz. Siz gövdenizi siper ettiniz ve o hayasızca akın durdu. İşte mesele bu. İmansızların karşısında ehli iman, kendisini tam manasıyla ortaya koydu ve neticeyi aldık" ifadelerini kullandı.



"DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, FETÖ HEPSİ ÇÖKECEK"



Terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C, FETÖ hepsine karşı Selçuklu sultanı Kılıçaslan'dan beri coğrafyamızda verdiğimiz mücadelede karşımıza çıkartılan ihanet çeteleri hepsi nasıl çöktüyse bundan sonra da hepsi çökecek. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin geleceğe yönelik adımları söz konusu olduğunda 15 Temmuz'da olduğu gibi Allah'ın izniyle her şeyi yapacaktır" açıklamasında bulundu.



