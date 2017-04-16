Erdoğan'dan Referandum Yorumu: İlk Defa Sivil Siyaset Eliyle Yönetim Sistemi Değişiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarını değerlendirdi.

İstanbul'daki Hüber Köşkü'nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

MİLLETE TEŞEKKÜR ETTİ

"Televizyonları ve radyoları başında dinleyen değerli vatandaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz bir kez daha çok müstesna, farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etti. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon 'evet' oyuyla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum

TARİHİ KARAR

16 Nisan halk oylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli göstergesidir. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz. Anayasa değişikliği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir."

YILDIRIM VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bu mesele uzun zamandır konuşuluyordur. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri medyanın bana sorduğu sorulardan biri olmuştur. Böyle zor bir süreç sonunda Türkiye, 25 milyon 'Evet' oyu ile kararını vermiştir. Halkoylaması boyunca 'Evet' için çalışan, yoğun bir çaba gösteren Sayın Binali Yıldırım'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Verilen bütün oylar önemlidir.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ OYLAR ÖNEMLİ"

Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Partilerin halkoylamasındaki pozisyonlarını ele aldığımızda oylarda artış olduğunu görüyoruz. Bu sonucun ülkemzide yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktır"

"İLK KEZ SİVİL SİYASET ELİYLE YÖNETİMİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

Gerek halkoylaması sürecinde, gerekse sandık başında 'Evet' diyen herkese, şahsıma gösterdikleri güven için şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'Evet' yönünde çıkmış olması bizim için ayrıca değerlidir. Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi, bu değişiklik herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen TBMM ve milletin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımız ve yönetim sisteminin belirlenmesi, darbe veya kurtuluş dönemlerinde olmuştur. İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu değişim elbette anayasa değişikliği ile gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme, yasama ve yargı birbirinden tamamen ayrılmıştır.

"HALKOYLAMASI BİTTİ, YAŞANAN TARTIŞMALAR GERİDE KALDI"

Yurt dışındaki vatandaşların ne çileler çektiğini birlikte yaşadık. Ama asla demokrasiden taviz vermeden bu mücadeleyi verdiler. Nihai neticeler açıklandığında verdikleri mücadelenin ne kadar bereketli olduğunu da gördük. Halkoylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. Önümüzde yeni bir dönem vardır. Anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Önümüzde yapılması gereken çok iş var. 3 Kasım 2019'da bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin güçlü bir hazırlıkla milletin karşısına çıkması gerekiyor. Sadece slogan veya belirli değerlerin istismarıyla sorumluluk almak mümkün değildir.

"DİĞER ÜLKELER MİLLETİMİZİN KARARINA SAYGI DUYMALI"

Bugüne kadar 7 halkoylaması geçirdik. Bu 8.'ydi. Hepsini masaya yatırıp ne getirmiş, ne götürmüş diye baktığımızda bu referandum un çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Bu Türkiye'nin geleceğine istikbaline hem inşa hem ihya adımı olarak büyük önem arz etmektedir. Yarından itibaren gereksiz tartışmalarla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanmasında yarar görüyorum. Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermelerini bekliyoruz. Diğer ülkeler milletimizin kararına saygı duymalıdır

Başta YSK olmak üzere, bunun yanında tüm sandıklarda görev alan vatandaşlarıma, memur olur, siyasi partilerin temsilcileri olur, çok çok teşekkür ediyorum. Sandığa giderek geleceğine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma kalbi şükranlarımı bildiriyorum. İlginiz ve iştirakiniz nedeniyle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.