Cumhurbaşkanı Erdoğan: Referandum Sonrası İlk İş İdamı Geçirmek Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum sonuçlarını Hüber Köşkü'ndeki basın toplantısında değerlendirdikten sonra, Köşk önünde toplanan vatandaşlara sesledi.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada referandum un ardından yapılacak ilk işin idam cezasını geri getirmek olduğunu söyledi.

"GEREKİRSE BİR REFERANDUM DAHA YAPARIZ"

AK Parti'nin, CHP'nin ve MHP'nin idama destek verdiğini belirten Erdoğan, CHP'nin bu destekten vazgeçmesi halinde bunun için yeni bir referandum yapılacağını söyledi.