Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyoya Konuk Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim barajının kaldırıp kaldırılmamasına ilişkin, "Bir defa ben baraj olayını özellikle şu anda mevcut yapı içerisinde doğru buluyorum. İstikrar için barajın olması lazım." dedi.



Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında Gezegen Mehmet'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



İdam talebinin sık sık gündeme getirilmesine rağmen neden yasalaşmadığı yönündeki bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu ne diyor? O da tamam diyor mu? 16 Nisan'dan sonra Kılıçdaroğlu bu işe 'evet' derse ki bir yerde ağzından kaçırdı diye aklımda kaldı. Evet derse, zaten parlamentodan geçer. Bize geldiğinde parlamentodan ben bunu onaylarım." ifadelerini kullandı.



İdamın onaylanması durumunda 'Hainleri asabilir miyiz?' sorusuna karşılık Erdoğan, bunun hukuki bir süreç olduğunu, A'dan Z'ye inceleneceğini söyledi. Erdoğan, "İşler mi? İşlemez mi? Hukuki derinliğim o kadar yok. Arkadaşlarımız üzerinde çalışırlar. En azından darbe girişimi, 15 Temmuz'dan itibaren bir defa onun halli bile bu ülkede farklı bir sürecin gelmesidir. Bundan kim rahatsız olur? Avrupa Birliği. Varsın Avrupa Birliği rahatsız olsun. George, Hans rahatsız olsun. Benim için Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin rahatsız olmasın. Yeter ki biz Rabbimizin rızasını kazanalım. Şehitlerimizin rızasını kazanalım. Bu çok önemli." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği halk oylaması için 'hayır' oyu kullanacakların üzerlerinde baskı hissettikleri yönünde iddiaları olduğu sözlerine karşılık, "Onu da külahıma anlatsınlar. Ne baskısı? Kim neyin baskısını hissediyor? Bunların hepsi tersten yaklaşımla acaba puan toplayabilir miyiz?" değerlendirmesinde bulundu.



"İstikrar için baraj şart"



Halk oylamasından "evet" çıkması durumunda balkon konuşması yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Önce bir 16 Nisan akşamını görelim. Hayırlısıyla 16 Nisan Pazar akşamını görelim. Ondan sonra kararımızı veririz." dedi.



Erdoğan, 17 Nisan'da ne tür sürprizlerinin olacağının sorulması üzerine ise "O zaman 17 Nisan'ın hiçbir anlamı kalmaz. Milletin öncelikle muhabbetini kazanabilecek dozda inşallah bir müjde olacaktır." ifadesini kullandı.



Seçim barajının kalkıp kalkmayacağına dair soruya Erdoğan, gündeminde böyle bir şeyin de yetkisinin de olmadığı yanıtını verdi. Seçim barajı konusundaki kanaatinin belli olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bir defa ben baraj olayını özellikle şu anda mevcut yapı içerisinde doğru bulmuyorum. İstikrar için barajın olması lazım." dedi.



Yeni sistemin halk oylamasında kabul edilmesi durumunda bundan sonra mazeretlerin hepsinin ortadan kalkacağını vurgulayan Erdoğan, cumhurun başı olarak şu andaki yapı itibarıyla başkomutan sıfatının olduğunu, yeni dönemde bu sıfatın çok daha güçlü hale geleceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında neden 'evet' oyu kullanılması gerektiği yönündeki soru üzerine şunları kaydetti:



"Lider ülke için, güçlü Türkiye için 'evet'. Büyük Türkiye, refah, müreffeh bir Türkiye için 'evet'. Bir de bizim Rabia'mız var. Tek millet için, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için 'evet'. Tek millet için 'evet' diyoruz neden? Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si, biz hep birlikte tek milletiz. Biz yaradılanı, Yaradan'dan ötürü sevdik. 80 milyon tek millet, tek bayrak diyoruz. Niye? Çünkü bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi. Bu bayrağı asla... HDP filan bunlar kendilerine göre paçavraları ile hareket ediyorlar ya... Bizim bayrağımızı bunlar kongrelerine asmazlardı. Şimdi utanmadan, sıkılmadan milletin karşısına farklı bir şekilde çıkıyorlar ve tek vatan, 780 bin kilometrekare tek vatan.



Bu vatanı böldürmeyiz. Bölmek isteyenler, bedelini ödüyorlar. Güneydoğu Anadolu bakın ne hale geliyor? Açtıkları çukurda boğuluyorlar. Hendeklerde boğuluyorlar. Şu anda hükümetimiz yoğun bir çalışmayla, çok büyük paralar harcamak suretiyle oraları adeta kentsel dönüşüm, değişimle çok daha modern bir hale getirmek... Sur içini, İçkale'yi buraları tarihi özellikleriyle yeniden onarıyor ve inşallah oralar turizmin önemli bir destinasyonu olacak. Tek devlet. Devlet içinde devlet asla olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz olamaz. Herkes bu devletin çatısı altında toplanacak. Olay budur, onun için 'evet'."



Programın sonunda, Gezegen Mehmet, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Beraber yürüdük" şarkısını çalacaklarını söyledi. Erdoğan, "Şarkıyı kime hediye etmek istersiniz?" sorusu üzerine, "Tüm milletime" cevabını verdi.



Erdoğan, "Beş günümüz kaldı. Bu beş gün içerisinde 18 maddeyi iyi okuyup, iyi anlayıp kimlerin bu ülkede ne gibi hizmet verdiğini, kimlerin bu hizmette samimi olduğunu değerlendirip herkes konuşuyor ama icraat başka bir şey, konuşmak başka bir şey. Bu samimiyetin iyi değerlendirilmesi temennisiyle." ifadelerini kullandı.



(Bitti)