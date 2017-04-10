Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyoya Konuk Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fesih yetkisi diye bir şey söz konusu değil. Yeniden seçim söz konusu. Yeniden seçim kararı da aynı şekilde parlamento buna uyarsa olur, uymadığı takdirde bu da olmaz. Bu ise mevcut cumhurbaşkanının yeniden aday olması anlamında değildir. O zaten ikinci defa seçildiği için durumunu bitirmiş oluyor. Şu anda bu metnin içerisinde böyle bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.



Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında Gezegen Mehmet'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Milletin, 16 Nisan Pazar akşamı bu ülkede yeni bir değişim dönüşüm sürecini iktidara taşıyacağına inandığını belirten Erdoğan, bu ülkede şu anda bir cumhurbaşkanı ve yönetimin patinaj yaptığını, çift başlılık bulunduğunu, çift başlılığın ortadan kalkması gerektiğini ifade etti.



"Ben damdan düşen birisiyim, damdan düşen birisi olarak bunu söylüyorum." diyen Erdoğan, tüm yetkilerin bir kişinin elinde toplanmasının söz konusu olmadığını söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bir gece yatarsınız sabah kalkarsınız lokantalar, muhtarlıklar kapatılmış." sözlerini eleştiren Erdoğan, "Böyle bir yetkiniz var mı" sorusuna, "Olur mu öyle şey. Böyle bir yetki anayasa verirse olur. Ne anayasanın ne yasaların cumhurbaşkanına vermiş olduğu böyle bir yetki yok." yanıtını verdi.



Bunların hiçbirinin kararnameye tabi olmadığını ifade eden Erdoğan, hukuk devletinin içerisinde anayasayla, yasalarla yapılanlar olduğunu, bunların girmediği yerde, hakkında herhangi bir madde konulmayan bir konuda cumhurbaşkanının kararname çıkarması halinde, bu kararnamenin yasama organı tarafından gerekirse iptal edilebileceğini aktardı.



Hayırcıların, "Yargıyı kendisine bağlıyor. Tek bir noktadan yönetecek kimseye sormadan" iddialarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, TBMM'nin mevcut anayasaya göre HSYK'ya üye seçemediğini belirtti.



Erdoğan, cumhurbaşkanının HSYK üyelerinin tamamını atayamadığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi getirdiğimiz ne? Şimdi üye sayısı 13'e düşüyor fakat TBMM'den bugüne kadar kimse gelmezken şimdi 7 kişi geliyor. Bu 7 kişi, 5'te 3 parlamento çoğunluğuna tabi. Onunla seçilerek geliyor. Bu parlamentoda bir uzlaşmayı gerektiriyor. Bir uzlaşma neticesinde parlamentodan gelecek isimlerle ki bu isimler sadece yargı mensubu olmayacak. İcabında akademisyenler, avukat olabilir. Bunlardan oluşan bir ekip buradan 5'te 3 ile seçilip gelecek. Cumhurbaşkanı yine 4 kişi atıyor. Değişmiyor. Bu yalan ya. Diyorlar ki, 'hepsini o atıyor.' Rakamlar, tablo ortada." diye konuştu.



Erdoğan, parlamentoda kişilerin iradesine kimsenin ipotek koyma hakkına sahip olmadığına, bunların hepsinin gizli oyla yapıldığına işaret etti.



TBMM'nin 7, cumhurbaşkanının 4, Adalet Bakanı ve müsteşar iki olmak üzere 13 kişinin bu şekilde oluştuğunu söyleyen Erdoğan, "Ama bunların hakimler savcılar kurulu kimlerden oluşuyor bundan bile haberi yok." dedi.



"Yemin metni aynı, değişen bir şey yok"



Anayasa Mahkemesinde 2010 öncesinde 11 asıl 4 yedek üye olduğunu hatırlatan Erdoğan, bunların tamamını da cumhurbaşkanının atadığını belirtti.



Erdoğan, 2010 sonrasında ise 17 üyenin bulunduğunu, 3'ünün TBMM'den geldiğini, 14'ünü ise cumhurbaşkanının atadığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim getirdiğimiz yeni öneri, üye sayısı 15'e düşüyor, 2 üye, askeri üyeydi bunlar. Askeri mahkemeler kapatıldığı için emekliliğe kadar kalacaklar. Emeklilik süresi geldiğinde ayrılacaklar. 3 TBMM'den gelecek. Cumhurbaşkanı ise 14 atarken, sayı bu defa burada da 12'ye düşecek. Demek bunların dediği gibi değilmiş. Bunlar derslerini çalışmıyorlar. Görev süreleri de artık 12 yıla düşürülüyor." ifadesini kullandı.



"Partili cumhurbaşkanı sadece AK Partililerin veya kendi partisinin cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmayacak' iddiaları var. Yemin metni değişecek mi sistem hayata geçerse? Buradan hayırcılara ne dersiniz?" sorusu üzerine ise Erdoğan, şunları söyledi:



"Ders çalışmıyorlar bunlar. Şu işin gündeminde yemin metni yok. Yemin metni aynı, değişen bir şey yok. Şu anda Türkiye'de cumhurbaşkanının hem başbakan hem parti genel başkanı olarak görevi var mı? Böyle bir soru soruyorlar mı? Sormuyorlar. Cumhurbaşkanıyla başbakanı birleştirdiğin zaman tek olduğunda ne fark edecek? Bir cumhurbaşkanı başarılı olabilmesi için gerek cumhurbaşkanı yardımcılarıyla, kabine üyeleriyle ülkede eğer hizmette başarılı olursa ne olacaktır? Halk tarafından sevilecektir. Halkın sevmesi de iki dönem geçerli. 5 artı 5. Üçüncü dönem yok."



"İki dönemin sonunda erken seçime götürürseniz, meclisi feshederseniz iddiaları var. İki dönemin son ayında meclisi feshettiniz, bir dönem daha olma ihtimali var mı?" sorusuna Erdoğan, "Fesih yetkisi diye bir şey söz konusu değil. Yeniden seçim söz konusu. Yeniden seçim kararı da aynı şekilde parlamento buna uyarsa olur, uymadığı takdirde bu da olmaz. Bu ise mevcut cumhurbaşkanının yeniden aday olması anlamında değildir. O zaten ikinci defa seçildiği için durumunu bitirmiş oluyor. Şu anda bu metnin içerisinde böyle bir şey yok." yanıtını verdi.



"Getirilen oran bir uzlaşmayı çağrıştırıyor"



"Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarla ilgili dokunulmazlık olacak, asla yargılanamayacaklar' iddiaları sorulan Erdoğan, "Yalan. Bunlar atıyorlar çamuru 'tutmasa da izi kalır' diyor. Cumhurbaşkanı, nasıl yargılanırsa kişisel suçlardan Cumhurbaşkanının yargılanması yok mu? Aynı şey kabine üyeleri için de geçerlidir. Belli çoğunluklar var. O çoğunluklar meclisten geçtiği anda, aynen onlar da Anayasa Mahkemesine yani Yüce Divan'a hepsi gider." karşılığını verdi.



"Hayırcılar, 'kendi atadıkları yargıçlar bunları asla yargılamaz" diyorlar ne dersiniz?" sorusunu Erdoğan, "Bu tür yalanlara samimi değillerse tabi cevap yetiştirmek mümkün değil. Geçmişte kendileriyle ilgili yaşadığımız şeyler var. Oraları mı dile getirmekle vakit kaybedelim." diye yanıtladı.



Her şeyin bir hukuk devleti içerisinde yasalarla devam ettiğini, hakimlerin savcıların imtihanlardan geçtiğini anlatan Erdoğan, bu atamalarla yola devam edildiğini kaydetti.



TBMM, hakimler savcılar yüksek kuruluna bir tane atama yapamazken ilk defa 7 üyeyi bu dönemde atadığını anlatan Erdoğan, "Bunlara sorduğun zaman vereceği cevap şu, 'Parlamentoda ağırlık, diyelim ki iktidar partisinden yana olduğu için bunların istediği isimler gelecek. Burada bir defa getirilen oran bir uzlaşmayı çağrıştırıyor. O uzlaşmanın içinde sen de yerini al, sen de buraya bir üyeni vermiş olursun. Olay bu kadar basittir."



(Sürecek)