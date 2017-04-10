Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyoya Konuk Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben daha önce 'Hayır' diyenler teröristtir.' demedim ki. Ben sadece 'Hayır' diyenlere bir çağrıda bulunuyorum. Tam aksine 'Hayır' diyenleri de anlayışla karşılarım.' dedim. 'Onlar da hatta saygındır.' dedim." açıklamasında bulundu.



Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında Gezegen Mehmet'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



CHP'lilerin evet çıkması halinde mevcut sistemi daha sonra tekrar geri getirecekleri yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Değerlendirmek bile zaman israfıdır. Onlar aynı sisteme döneceklerse buyursunlar, dönsünler. Böyle bir şeyi millet onlara verirse, böyle bir şeyi kazanabilirlerse. Şu anda hala kamuoyu araştırmalarında bakıyorum ki bulundukları yer yüzde 24-25. Yani bunlar hiç derslerini çalışmıyorlar. Aç tavuk kendisini buğday ambarında sanarmış."



Sunucunun, kamuoyunda "Hayır" diyenlere "terörist" denildiği gibi algı oluşturulduğunu belirterek, "Bu, anladığımız kadarıyla bir yanlış anlaşılma oldu çünkü siz bunu daha sonra düzelttiniz." demesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:



"Daha önce öyle söylemedim ki zaten. Ben daha önce 'Hayır' diyenler teröristtir.' demedim ki. Ben sadece 'Hayır' diyenlere bir çağrıda bulunuyorum. Tam aksine 'Hayır' diyenleri de anlayışla karşılarım.' dedim. 'Onlar da hatta saygındır.' dedim. ancak şu anda 'Hayır'ı Türkiye'de kim savunuyor, dünyada kim savunuyor? Kandil 'Hayır' diyor mu, diyor. Bölücü başı İmralı'dan 'Hayır' mesajları veriyor mu, veriyor. FETÖ'nün başı Pensilvanya'dan 'Hayır' diyor mu, diyor. Tüm imkanlarıyla saldırıyor mu, saldırıyor. Terör örgütü Avrupa'da Türkiye düşmanlarıyla beraber ele ele 'Hayır' kampanyaları yapıyor mu, yapıyor. Ben ülkemdeki samimi siyasetle ilgilenenlere diyorum ki: Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Sevgili Peygamberimizin de 'Kişi sevdikleriyle beraberdir.' hadisinden bahsediyorum. Kimi seviyorsan onunla beraber haşrolunacaksın. Bu adamların Türkiye için gördükleri hayırlı bir rüya yok. Bugüne kadar Türkiye'de kimler, neye 'Hayır' demişler, genç kuşaklar bunu bilmez. Onun için açıklamak zorundayız. Genç kuşaklar bunu bilsin. Bir defa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman kıyametler kopardı zamanın meşhur koministleri 'Hayır' dediler.



Fatih Sultan Köprüsü'ne 'Hayır' dediler. Biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapıyoruz, gösteriler yaptılar, denize motorlarla geldiler, filan falan, 'Hayır' dediler. Marmaray'a 'Hayır' dediler. O Marmaray ki 3 yılda 200 milyon insan geçti oradan. Avrasya Tüneli'ni yaptık, ona da 'Hayır' dediler. Körfez Geçişi'ne 'Hayır' dediler. Bakın kimler 'Hayır' diyor. Yapılan işler ortada, şimdi ben de diyorum ki: Bu kadar olumlu hizmetlere 'Hayır' diyenlerle beraber olma. Marifet iltifata tabidir, kusura bakma. Sen vatanını seviyorsan o zaman bu kadar güzel hizmetleri verenlerle beraber olman lazım. Biz bu hizmetleri kim için yapıyoruz? Biz bu köprülerin üzerinden sadece AK Parti'liler geçer diye bir kayıt mı düştük? Haşa. Bunları biz milletimiz için yaptık. Bütün köprüler, havalimanları kim için? Milletimiz için."



"Engellilerin almış olduğu desteği hiçbir dönemde engelli kardeşlerim almamıştır"



Programda, halk oylamasında "Hayır" oyu verecek bazı vatandaşların gerekçelerini dinleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Tabii bu, tamamen ideolojik yaklaşımlar. 'Evetçiyim' diyen de ideolojik yaklaşım içerisinde. Nasıl olur da bir 'Cumhurbaşkanı yargılanamaz.' derken onu bile bilmiyor? Bir defa şu anki şartlarda cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetten yargılanabilir ama bu yeni getirdiğimiz düzenlemede cumhurbaşkanı kişisel suçlardan da yargılanabilir ama benim vatandaşımın bundan haberi yok."



Engelli maaşını az bulduğu için "Hayır" oyu kullanacağını belirten bir vatandaşı da eleştiren Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde, tüm iktidarımızda engellilerin almış olduğu desteği hiçbir dönemde engelli kardeşlerim almamıştır. Devlette istihdam edilmeye varıncaya kadar, hiçbir dönemde engelli kardeşlerimiz böyle bir istihdam görmemiştir. '360 lira alınıyor.' diye de bir şey yok. Rakamlar bunların çok çok fevkinde." şeklinde konuştu.



Erdoğan, oylanacak 18 maddenin iyi okunması ve anlanması tavsiyesinde bulunarak, vatandaşların yorumlarıyla ilgili şunları kaydetti:



"Sonra şu çok enterasan, 'Köprü, hastane, okul tabii ki yapacaklar.' diyor. Peki bizden önce gelen CHP iktidarları niçin bunları yapmadılar? Bu yolları bizden önce gelenler niye yapmadılar? Bu okulları niye yapmadılar? Bu havalimanlarını niye yapmadılar? Acaba bu ülkede orta tabaka ve altı uçağa binebiliyor muydu? Biz iktidara geldiğimizde sadece Türk Hava Yolları vardı. Şimdi uçak fiyatı o zaman ki lüks otobüslerin fiyatına düştü, bu hale geldik. Ülkenin dört bir yanına artık uçakla gidebiliyorsun. Tabii ki biz bunları vatandaşın vergileriyle yaptık ama biz çeşitlendirerek adımlar da attık. Nedir bu? Ülkemizi güvenli liman haline getirdik. Şu anda dış yatırımcı, iç yatırımcı icabında devlete yük olmadan birçok yatırımları yapar hale geldi. Bunun adı finansmanı yönetmektir, parayı yönetmektir.



Bizden öncekilerde böyle bir kabiliyet yoktu. Mesela vergi gelirinin yüzde 85'inin faize gittiği bir Türkiye'yi devraldık ama şimdi böyle bir şey yok. Bu, şimdi yüzde 35'lere düştü. Türkiye'yi biz böyle bu hale getirdik ama bunlar ideolojik yaklaştıkları için bunları görmüyorlar. Terör bizim kararlılığımızla bitecek. Terörün mazisi 14 sene değil, bu ülkede 35 yıldır terör var. Biz terörün egemen olduğu bir ülkeyi devraldık. Kaldı ki 'Hayır' diyene 'terörist' diye bir ifade asla ne benim ne arkadaşlarımın yaklaşımı değildir."



"Ben genel başkan olacağım, o adamı bir dakika tutmam orada"



CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un halk oylamasıyla ilgili açıklamalarını anımsatan Erdoğan, "Terör estirme noktasında asıl terörü estiren kim, biliyor musunuz? Şu anda CHP zihniyetinin Konya Milletvekili. Ne yapıyor? 'Eğer evet çıkarsa İzmir'den denize dökeceğiz.' diyor. Sayın Baykal, 'Hayır çıkarsa adeta denize dökmüş kadar mutlu olacağız.' diyor. Peki Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'Denize dökeceğiz.' diyen o adama kesin ihraç talebiyle acaba parti içinde bir disiplin işlemi yaptı mı? Yapmadı." diye konuştu.



Programda CHP Milletvekili Bozkurt'un söz konusu ifadelerinin olduğu ses kayıdının dinletilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:



"Bir defa millet iradesine saygısı yok, önce bunu öğrenmesi lazım. Bugün millet iradesine saygılı olan bir yerdir. Bu zihniyet, bu kafa yapısı Samsun'a giremez. Samsun'dan ne kadar 'evet' çıkacak, ne kadar 'hayır' çıkacak, 16 Nisan akşamı göreceğiz. Sivas, Amasya, buralarda bile gereken dersi alacak. Sakarya, gereken dersi bunlara verir. Dün İzmir'deydik biz, bekledim ben belki gelir, denize dökerler diye. Gelseydi, dökseydi. İzmir bambaşka. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bunlar tam gerizekalı. Partimin içerisinde böyle bir adam olacak, ben genel başkan olacağım, o adamı bir dakika tutmam orada.



Senin bir defa milli iradeye saygın olması lazım. Sen karşı düşüncede olan birisi için nasıl böyle çirkefçe, adi bir ifadeyi kullanırsın? Hemen bu adamı partinden uzaklaştıracaksın, bu kadar basit. Bu adam daha siyaseti öğrenmemiş. Asıl emperyalist kendisi çünkü karşı düşünceye tahammülü yok. Faşist kendisi, karşı bir düşünceye tahammülü yok."



(Sürecek)