Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le 3 Mayıs'ta Görüşecek

Rusya ile Türkiye arasında yaşanan tarım ürünleri krizi ve Rusya'dan yapılan charter uçuşlarının durdurulması konuları gündemde yerini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 3 Mayıs'ta biraraya gelecekler.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en kısa sürede görüşmeleri konusunun, iki liderin daha önce yaptıkları telefon görüşmesinde ele alındığını kaydetti.

16-17 MAYIS'TA ABD'DE TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mayıs ayında ikinci görüşmesi ise Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı Donald Trump'la Amerika'da gerçekleşecek. İki lider, 16-17 Mayıs'ta bir araya gelecek.