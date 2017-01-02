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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portresini Çizen Gülşah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portresini Çizen Gülşah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Ağırladı
2 Ocak 2017 Pazartesi 16:15
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[9123393] DHA
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