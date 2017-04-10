Cumhurbaşkanı Erdoğan Polislerle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görevli polislerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görevli polislerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görevli polislerle Külliye bahçesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Polis Bayramını tebrik etti. Bir polis memurunun çocuğuna oyuncak hediye eden Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal çiçek takdim etti.
(Derya Yetim / İHA)
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