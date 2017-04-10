Cumhurbaşkanı Erdoğan Polislerle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan polislerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görevli polislerin 10 Nisan Polis Bayramını tebrik ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görevli polislerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan polislerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görevli polislerin 10 Nisan Polis Bayramını tebrik etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görevli polislerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görevli polislerle Külliye bahçesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Polis Bayramını tebrik etti. Bir polis memurunun çocuğuna oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal çiçek taktim etti.
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