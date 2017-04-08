Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Polise 'İt' Diyen Tuncay Özkan'a Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da miting aracıyla yolu kapattığı için kendisini uyaran polise ağır hakaretler eden CHP Milletvekili Tuncay Özkan için "Bu millet sana gereğini yapar" dedi.

"BENİMDE SÖYLEYECEK SÖZÜM VAR DA..."

24 Tv canlı yayınında konuşan Erdoğan, "Bu tabii, artık bunların sonunun geldiğinin alametidir. Benim de söyleyecek sözüm var da... Bu vatanın bir polisine sen "it" diyemezsin. O görevini yapıyor. Bu bir trafik polisidir büyük ihtimalle. Ona göre orada görevini yapıyor. Ve bu millet sana gereğini yapar. Ama bunlar bu halkın dilini yakalayamadılar." ifadelerini kullandı.