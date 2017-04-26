Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilotları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü nedeniyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yollarında görevli yolcu, helikopter ve savaş uçakları pilotlarının yanı sıra Türk Yıldızları pilotlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.



============================



Türkiye Gazetesi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



Türkiye Gazetesi Resmi Web Sitesi



>



Türkiye Gazetesi Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



Türkiye Gazetesi Haber Akışı



>