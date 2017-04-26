Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pilotları Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "26 Nisan Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla Türk yıldızları, asker, polis, sivil pilotlar ile Cumhurbaşkanlığında görevli pilotları kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "26 Nisan Dünya Pilotlar Günü" dolayısıyla Türk yıldızları, asker, polis, sivil pilotlar ile Cumhurbaşkanlığında görevli pilotları kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde pilotlara, "Hoş geldiniz arkadaşlar." diyen Erdoğan'a, pilotlar da "Sağ ol" karşılığını verdi.
Erdoğan, kabulde bir süre pilotlarla sohbet de etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay tarafından Türk Yıldızları maket uçağı takdimi gerçekleştirildi. Özatay, Erdoğan'a ayrıca pilot saati hediye etti.
Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pilotlarla hatıra fotoğrafı çekildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Tüm pilotlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.