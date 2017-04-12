Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaştı, Sosyal Medya Sallandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından "Korkma! Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paylaştı, Sosyal Medya Sallandı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından "Korkma! Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!" notuyla paylaştığı reklam filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü Referandum öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından bir reklam filmi yayınlandı. Erdoğan'ın sesinden ' 15 Temmuz diriliş, 16 Nisan yükseliş ' sloganıyla öne çıkan reklam filmi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce kişi tarafından paylaşılan reklam filmine "Korkma! Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz; Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!" notu düşüldü.

 


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