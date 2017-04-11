Cumhurbaşkanı Erdoğan Patlama ile İlgili Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy’la telefon görüşmesi yaptı ve Bağlar ilçesindeki patlamayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Patlama ile İlgili Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'la telefon görüşmesi yaptı ve Bağlar ilçesindeki patlamayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'la telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Erdoğan'ın Bağlar'da sabah saatlerinde yaşanan patlamayla ilgili Vali Aksoy'dan bilgi aldığı kaydedildi. - ANKARA

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