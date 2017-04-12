Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paralel Yapıymış Yerin Dibine Gömeriz"
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Erdoğan'ın halkı selamlaması ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Erzurum Buluşması"nda halka hitap etti.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Erdoğan'ın halkı selamlaması ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Erzurum Buluşması"nda halka hitap etti.