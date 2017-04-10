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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özür Dilemek Yerine Suç Bastırıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özür Dilemek Yerine Suç Bastırıyor

"Evet Platformu" tarafından düzenlenen "Çorum Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' açıklamasını eleştirerek, "Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine maalesef suç bastırmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özür Dilemek Yerine Suç Bastırıyor

"Evet Platformu" tarafından düzenlenen "Çorum Buluşması"na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' açıklamasını eleştirerek, "Çıkıp 80 milyondan özür dilemek yerine maalesef suç bastırmaya çalışıyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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