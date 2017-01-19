Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgürlük, insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Özgürlük, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, özgürlük, Marmaray'dan geçer, Avrasya Tüneli'nden, Osmangazi Köprüsü'nden, şimdi yapılıyor, Çanakkale Köprüsü'nden, bir numaralı havalimanından geçer."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgürlük, İnsanlara İnsanca Yaşama Erdemini Huzurlarına Getirmektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgürlük, insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir.
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