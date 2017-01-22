Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Partili Bir Cumhurbaşkanı Süreci, Bir Defa Bu İşin En Farklı Olan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle partili bir cumhurbaşkanı süreci, bir defa bu işin en farklı olan yönü olacak. Bütün bunların yanında da özellikle Türkiye'nin geleceğe yönelik çok daha performansı artırıcı kararlar almasının gereğine inanıyoruz. Her ne kadar birileri rejim, mejim deyip duruyorsa da ki alakası yok. Bu, bir sistem değişikliğidir."