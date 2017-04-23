Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Gündemle Toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Başbakan Yıldırım ile CHP...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Başbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya ilişkin soruya, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Başbakan Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya ilişkin soruya, "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" yanıtını verdi.