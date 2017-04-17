Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın Mezarı Başında Düzenlenen Anma Törenine Katıldı (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün 24. yılında, mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı



Topkapı'daki Anıtmezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törene, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı



Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çağırdığı Efe Özal'ın kızı Serra Özal elinde tuttuğu çiçekleri, dedesi Turgut Özal'ın kabrine bıraktı.



Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler, Özal ailesine taziyelerini iletti.



- İstanbul