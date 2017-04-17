Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özal, Aziz Milletimizin Gönlünde Müstesna Bir Yere Sahiptir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.



Erdoğan'ın yazılı mesajı şu şekilde:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, milletimizin yetiştirdiği seçkin devlet adamlarından ve siyasetçilerden biri olarak, ülkemizin kalkınmasına katkıları, değerli icraat ve hizmetleriyle her zaman saygıyla yad edilecektir. Seksenli yıllarda ülkemizde demokrasinin tekrar canlanmasında da önemli rol oynayan merhum Özal, aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının 24. yıl dönümünde Allah'tan rahmet diliyor; kendisini saygıyla anıyorum." - İstanbul