Cumhurbaşkanı Erdoğan Oyunu Torunlarıyla Birlikte Kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu torunlarıyla birlikte kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu torunlarıyla birlikte kullandı

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