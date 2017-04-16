Cumhurbaşkanı Erdoğan Oyunu Kullandı

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN OYUNU KULLANDI (aktüel görüntü 2)(Tür: İstanbul)

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN OYUNU KULLANDI (aktüel görüntü 2)

(Tür: İstanbul)

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