Cumhurbaşkanı Erdoğan Oyunu Kullandı

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ, Erhan TEKTEN - İstanbulDHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Küçükçamlıca Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.



OYLARINI TORUNLARIYLA SANDIĞA ATTILAR



Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte saat 11.00 sıralarında Tarabya Köşkü'nden çıktı. Erdoğan, makam aracının camından yoldaki vatandaşlara el salladı. Erdoğan, Küçükçamlıca'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na gitti. Erdoğan ve ailesi 3248 numaralı sandıkta oy kullandı. Erdoğan kabinden çıkarken başını kabinin perdesini tutan bölüme çarptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan, oylarını torunları Ahmet Akif Albayrak ve Mahinur Albayrak ile birlikte sandığa attı.



"BİR DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM TERCİHİ"



Erdoğan oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugünkü halk oylaması, bu referandum , sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir" dedi.



Erdoğan'a ayrılırken okul bahçesinde bekleyenler sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, kalabalığa oyuncak dağıttı.