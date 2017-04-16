Cumhurbaşkanı Erdoğan Oyunu Kullandı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer seçimlerde olduğu gibi yine oyunu Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullandı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte sandığa gelen Cumhurbaşkan Erdoğan zarflarını torunuyla birlikte sandığa attı. "BU OYLAMA SIRADAN BİR OYLAMA DEĞİLDİR" Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanma işlemin ardından kameraların karşısına geçti. Ciddi bir katılım oranı beklediğini ifade eden Erdoğan, "Öncelikle bu 16 Nisan, bugünkü halk oylaması, bu referandum , sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesi hedefinin üstüne çıkmamız için alışılmışın dışında kararlar vermeliyiz. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Ciddi bir katılım olacak, öyle gösteriyor. Seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip edeceğim." dedi.