Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da Oyunu Kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'da, 3248 nolu sandıkta oyunu kullandı.

"BU REFERANDUM SIRADAN BİR HALK OYLAMASI DEĞİL"

Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yapıtığı açıklamada, "Öncelikle 16 Nisan bugün ki halk oylaması, bu referandum sıradan bir halk oylaması değil. Yeni yönetim sisteminin, değişim, dönüşüm tercihidir. Halkımız süratle adeta sıçramanın yolunu açmaya karar verecektir." dedi.

"ÇOK HIZLI BÜYÜMEMİZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan halk oylaması sıradan bir oylama değil. Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık. Ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni yönetim sisteminin bir değişim-dönüşüm tercihidir. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın, adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir. Biz Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini yakalamak için, alışılmışın dışında bir tercih yapmamız lazım. 2002'den bu yana Türkiye'yi 3'e katladık ama yeterli değil. Çok daha hızlı büyümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz, bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle Türkiye bu akşam sandıklar açılınca inşallah beklenen tercihini yaparak geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin şu ana kadar yapılan kampanyayı bir kenara koyup bu sağduyu ile geleceğe yürüyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.