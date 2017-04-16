Cumhurbaşkanı Erdoğan Oy Kullandıktan Sonra Huber Köşkü'ne Geçti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra Huber Köşkü'ne geçti Erdoğan'ın seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip etmesi bekleniyorİSTANBUL - Saffet Çebi Ortaokulu'nda Anayasa değişikliği için oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ne geçti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandıktan sonra Huber Köşkü'ne geçti
Erdoğan'ın seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip etmesi bekleniyor
İSTANBUL - Saffet Çebi Ortaokulu'nda Anayasa değişikliği için oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip etmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3248 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra Tarabya'daki Huber Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip edeceği öğrenilirken, köşk çevresindeki güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.
Öte yandan bir araçta mehter marşı çalan sürücünün, köşk önünden geçerken korna çalması dikkat çekti.
(HC- HB-