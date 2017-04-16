Cumhurbaşkanı Erdoğan Oy Kullandıktan Sonra Huber Köşkü'ne Geçti

Saffet Çebi Ortaokulu’nda Anayasa değişikliği için oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oy Kullandıktan Sonra Huber Köşkü'ne Geçti

Saffet Çebi Ortaokulu'nda Anayasa değişikliği için oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saffet Çebi Ortaokulu'nda 3248 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra Tarabya'daki Huber Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip edeceği öğrenilirken, köşk çevresindeki güvenlik önlemleri kameralara yansıdı. - İSTANBUL

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