Cumhurbaşkanı Erdoğan Oy Kullandıktan Sonra Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sandıklar açılıp sayımlar yapılınca inşallah geleceğe yürüyecektir" -"Bu değişim dönüşüm sürecinde halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın yolunu açmaya karar verecektir" ======================...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Oy Kullandıktan Sonra Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sandıklar açılıp sayımlar yapılınca inşallah geleceğe yürüyecektir"

-"Bu değişim dönüşüm sürecinde halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın yolunu açmaya karar verecektir"

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