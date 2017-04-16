Cumhurbaşkanı Erdoğan Oy Kullandıktan Sonra Açıklama Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sandıklar açılıp sayımlar yapılınca inşallah geleceğe yürüyecektir" -"Bu değişim dönüşüm sürecinde halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın yolunu açmaya karar verecektir" ======================...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, sandıklar açılıp sayımlar yapılınca inşallah geleceğe yürüyecektir"
-"Bu değişim dönüşüm sürecinde halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın yolunu açmaya karar verecektir"
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