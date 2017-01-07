Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kerem Al ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye’nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
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