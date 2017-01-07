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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye’nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'nin Kurtuluş Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Kerem Al ile Belediye Başkanı Kadir Kara'ya tebrik telgrafı göndermiştir" denildi. - ANKARA

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