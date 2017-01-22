Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi Türkiye'dir ve belirleyici ülkesi Türkiye'dir. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi alakası olmayanlar kalkıp da Ortadoğu'yla ilgili hakikaten çok çok tarihi bir yanlışın içerisine düşerek, bir karar verirlerse bu tabii dünyamız için insanlık için isabetli olmaz diye düşünüyorum."