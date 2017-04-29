Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki salı günü anayasamızın 16 Nisan'da değişen hükmü ile elde ettiğimiz bir imkanı kullanacak, kurucusu olduğum partiye tekrar üye olacağım. Ardından da 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongremizde malum, partimizin yeni yönetim şekli belirlenecek. Buradan alacağımız enerjiyle bir yandan teşkilatlarımızı güçlendirerek seçimlere hazırlayacak, bir yandan da icraatlarımızla milletimizin gönlünde daha yükseklere çıkmanın yollarını arayacağız."