Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki Dönemde Birlikte Çalışma ve Kazanma Çağrısı Yapıyorum"
- TÜMSİAD'ın olağan genel kurul toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD'ın olağan genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı.
- TÜMSİAD'ın olağan genel kurul toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD'ın olağan genel kurul toplantısına katılarak konuşma yaptı.