Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öncelikle bu 16 Nisan, bugünkü halk oylaması, bu referandum , sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir."