Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce Cerablus'a, ardından El Rai'ye girdik ve Özgür Suriye Ordusu ile yola devam ettik. Şimdi birileri çıkıyor televizyonlarda utanmadan, sıkılmadan 'Özgür Suriye Ordusu terör örgütüdür' diyor. Bunları anlamam mümkün değil. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin içerisindeki ılımlı muhaliflerin ta kendisidir, terör örgütüyle alakası yoktur ve tam bir direniş hareketidir ve topraklarını kurtarmanın mücadelesini vermektedir. Eğit-donat kapsamında onları biz eğittik, bu kadar açık konuşuyorum ve beraber yürüttüğümüz bu mücadelede hatırlayın hep ne dedim, 'terörden arındırılmış bir güvenli bölge yapmamız lazım.' Bunu Rusya'ya, Amerika'ya, İranlılara söyledim, hepsine söyledim. Bu televizyonlarda konuşanlar ne konuşuyor? Bunlar demek bizim konuştuklarımızı hiç duymuyorlar. 'Kulağı var duymaz' diyor ya Rabbimiz, bunların kulağı var duymaz, gözü var görmez, dili var hakkı söylemez, çünkü kalpleri mühürlüdür. Biz ne diyoruz dinle, bak diyoruz ki 'Biz terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edeceğiz Kuzey Suriye'de. Kuzey Suriye'de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle biline."