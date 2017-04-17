Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğle Namazını Fatih Camii'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle namazını Fatih Camii'nde kıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan'ı ziyaretinin ardından Fatih Camii'ne geldi. Burada öğle namazını kılan Erdoğan camiye gelen vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Sultan Selim Türbesini de ziyaret etti. Ziyaretinin ardından buradan ayrılan Erdoğan'ın Ankara'ya gitmesi bekleniyor. - İSTANBUL