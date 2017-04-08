Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O Fotoğraf 15 Temmuz'da Çekildi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununa Kur’an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafının 15 Temmuz gecesine ait olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafının 15 Temmuz gecesine ait olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, torununa Kur'an-ı Kerim öğretirken çekilen fotoğrafın sorulması üzerine fotoğrafın arka planını anlattı. Son günlerde sosyal medyada sıkça yer alan fotoğrafın 15 Temmuz gecesi Marmaris'te çekildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olaylar başlamadan önce çekilmişti" dedi. - İSTANBUL
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