Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niye 'Denize Dökeceğiz' Diyen Ahlaksızı Kesin İhraç Kararı ile Disipline...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niye 'denize dökeceğiz' diyen ahlaksızı kesin ihraç kararı ile disipline göndermiyorsun? Gücün yetiyorsa gel dök. Alnını karışlarlar"İZMİR- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niye 'denize dökeceğiz' diyen ahlaksızı kesin ihraç kararı ile disipline göndermiyorsun? Gücün yetiyorsa gel dök. Alnını karışlarlar"
İZMİR- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi Evet Platformu tarafından İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Yaklaşık 200 bin kişinin Türk bayrakları ve 'Evet' flamaları ile meydana akın ederken, denizden de 300 tekne mitinge destek verdi. Mitinge ayrıca; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Seniha Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ve AK Parti'li milletvekilleri de katıldı. Devletin zirvesini ağırlayan İzmir'de sıkı güvenlik önlenmeleri alındı. 3 bin 500 polis alanda görev alırken, polis helikopteri de havadan alandaki güvenliği sağladı. Öte yandan mitingi izleyecek vatandaşlar için de 5 bin otobüs hizmet verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen bu ülkede ne yaptın? Sosyal Sigorta Kurumu'nun genel müdürlüğünü yaptın." Erdoğan daha sonra Savaş Ay'ın geçmiş yıllarda Kılıçdaroğlu'nun SSK Müdürlüğü döneminde yaptığı haberin görüntüsünü izleterek, "Ey Kılıçdaroğlu senin gidecek yerin bile yok" diye konuştu. Erdoğan, bu kez de AK Parti hükümetleri dönemindeki hastanelerin görüntülerini izletti.
"16 Nisan'da 'evet'le sandıkların patlaması lazım"
"Onlar yalan yanlış konuşur ama biz icraatımızla konuşuruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat yapacağımız daha çok iş var. 16 Nisan'da 'evet'le sandıkların patlaması lazım. Cumhurbaşkanı ve başbakan çekişmelerini yaşadık. Bu çekişmeler yaşanmasın istiyoruz. Onun için bu adımı atıyoruz. Demirel ve Özal'ın döneminde aynı şeyler yaşanmıştı. Sürekli sorun çıkartan aksıran tıksıran motorla yolunuza devam eder misiniz? İzmir, cumhuriyetini seviyor mu? 16 Nisan'da 'evet' diyecek mi? İzmir 16 Nisan'da halk oylamasında inanıyorum ki; 'evet' diyenleri buradan denize dökmekten bahsedenlere gereken dersi verecek mi?" Alanı dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ın bu sözlerine "Evet" diyerek cevap verdi. İzmir'e 42 katrilyonluk yatırım
Konuşmasında Avrupa'nın da duyması için İzmirlilere sesleneceğini söyleyen Erdoğan, "İzmir 16 Nisan'da güçlü Türkiye için evet mi? 16 Nisan'da müreffeh Türkiye için evet mi? 16 Nisan'da istikrarlı bir Türkiye için evet mi? Hep beraber evet, evet, evet. Artık bir haftamız kaldı. Bu hafta kapı kapı dolaşalım. Gidilmedik ev bırakmamaya var mıyız? Bizim İzmir sevgimiz öyle lafta değildir. İzmir'i Büyükşehir belediye başkanlığımdan beri bilirim. En çok kıymet verdiğimiz kardeşlerimize, İzmir'i Binali Yıldırım Bey'e emanet ettik. Baktık ki İzmir'in projeye, yatırıma, vizyona ihtiyacı var. Hiç şüpheniz olmasın cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde de bütün nu çalışmaları aynı kararlılıkta yürüteceğiz. İzmir ülkemizin nadide vilayetlerinden biri. İzmir'e geçtiğimiz14 yılda yapılan yatırım 42 katrilyonluk yatırım. İzmir'i hiçbir zaman kenarda bırakmadık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bayraklı şehir hastanesi geliyor. Bununla İzmir dünyaya bir başka bakacak. Güzel İzmir hızlı tren yolu şen olsun. Otoyol projesi bu yıl tamamlanıyor" dedi.
"Biz Ferhat'ız, siz Şirin"
Muhalefetin projelere 'hayır' dediğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar neye 'hayır' demedi ki. Modern hastaneler için pek sesleri çıkmadı ama yetişemedikleri üzüme 'koruk' diyorlar. Bunların dikili ağacı yok. Dertli değiller. Biz dertliyiz. Bu millete aşkımız var aşkımız. Biz bu millete sevdalıyız. Biz Ferhat'ız, siz Şirin. Biz Şirin'e ulaşacağız. Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz inşallah gündüz gece." Erdoğan, daha sonra İzmir ve Manisa'ya yapılan projeleri tek tek hatırlatarak "Bizden önceki iktidarlar İzmir'e ne yaptı?" ifadelerini kullandı.
"Diyor ki; 'şuandaki sistem parlamentoda bir milletvekili bakana sıkıntılar var gelin çözün diyemeyecek' diyor. Senin soru sormana gerek yok. Yazılı önergeni vereceksin, önergene de aynı şekilde yazılı cevap gelecek. Rahmetli Turgut Özal'ın önemli bir tespiti var. 'Bakanlar kendi illerine ağırlık veriyorlar, bu yüzden sıkıntı oluyor' diyor. Gerçi benim bakanlarımda sıkıntı yaşanmadı ama zaman zaman olmuyor değil. Biz bunlara rağmen aştık. Kim giderdi Hakkari'ye bakardı? Gittik havalimanı yollar yaptık" şeklinde konuştu.
"Alnını karışlarlar. Neyi döküyorsun?"
Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "Niye 'denize dökeceğiz' diyen ahlaksızı kesin ihraç kararı ile disipline göndermiyorsun? Çünkü sen de aynı zihniyettesin. Gücün yetiyorsa gel dök. Alnını karışlarlar. Neyi döküyorsun? Haddini bileceksin. Edep denilen bir şey var ama bunlarda bu yok. Çünkü iktidara gelemiyorlar. Gelemeyecekler de. Bugün buradayız. Dün İstanbul'daydık. Evet sesleri her geçen gün artıyor. Siz de çok koşacaksınız. İzmir bunların hesabını alt üst edecek. Ben size inanıyorum gençler. Tutturmuş, gençler parlamentoya karşı değilim ama onlar askere gitmeyecek. ya kardeşim 25-30 yaş arası kaç kişi var parlamentoda? 5. Şimdi kaç kişi olacağının garantisi var mı? Açalım önlerini. Ecdadımız Fatih, 21 yaşında bir çağı kapayıp bir çağı açtı mı? Sadece erkekler değil, kızlarımız da parlamentoya girecek. Adam yalan makinesi. Askerlik tabii ki kutsal. Ben askerliğimi yaptım ama bu ülkede bedelli askerlik yapanlar var. Milletvekilliği sıradan bir olay mı? Milletvekilliğini de vatani görev olarak görüyorum kaldı ki onunla ilgili yasal düzenleme, bedelli düzenlemesi yapılır. Bu işi zora çıkarmaya gerek yok. Milleti aldatmanın anlamı yok. İstesen de istemesen de bizim gençlerimiz de parlamentonun içinde yerlerini alacaklar."