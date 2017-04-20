Cumhurbaşkanı Erdoğan Net Konuştu: "Ysk'nın Kararı Kesin, Bu Iş Bitti"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs'ta görüşeceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 16-17 Mayıs'ta görüşeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A News televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun referandum itirazları için, "Millet iradesine saygısızlık hakkın yok" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AYM ve AİHM'in yetki alanında değil. YSK'nın kararı kesin bu iş bitti" dedi.
Avrupa'daki 'Evet' oranlarını değerlendiren Erdoğan, "Avrupa'nın müdahalesi ters tepti" derken, AGİT'in raporuyla ilgili de, "Tarafsız ve bağımsız olmaları gerekir. AGİT'in tarafsızlığına nasıl inanayım?" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih şu anda belirlendi. Zannediyorum 15-16 Mayıs'ta Çin'e gideceğim. Çin'den oraya geçeceğim. Herhalde 16-17 Mayıs olacak (Trump'la) görüşme tarihimiz. Yani Çin'den 15'inde ayrılıp, direkt Amerika" dedi.
Türkiye ile ABD'nin ikili ekonomik ilişkilerinde ticaret hacmini, 50 milyar dolar seviyesine çıkarmak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ziyaretinin "Bereketli ve isabetli" olacağını ifade etti.
(İHA)