Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın Kabrini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Edirnekapı'daki kabrini ziyaret etti. Çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlar ile sohbet eden Erdoğan, birlikte fotoğraf çektirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Edirnekapı'daki kabrine geldi. Bir süre Erbakan'ın kabri başında dua eden Erdoğan, daha sonra dışarı çıktı. Erdoğan yolun karşısına geçerek kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına gitti. Çocukları seven Erdoğan, onlara çeşitli hediyeler verdi. Bu sırada bir vatandaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kur-an'ı Kerim hediye etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra Edirnekapı'dan ayrıldı. - İSTANBUL