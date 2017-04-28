Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani'yle Görüştü

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Neçirvan Barzani'yle Görüştü

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme saat 17.00'de başladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası Barzani köşkten ayrıldı. 

Görüntü Dökümü:

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-Barzani'yi taşıyan aracın köşkten ayrılması

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