Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Yazık Ki Bu Konvoylarda Her İki Ülke Bayraklarının, Ülke de Demeyeceğim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yazık ki bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının, ülke de demeyeceğim YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içerisinde tabii Amerika'nın bayraklarının olması, dalgalanması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da 16'sında yapacağımız ziyarette Sayın Başkan'a göstereceğiz ve madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunları göstereceğiz."